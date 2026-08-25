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Indice IFO Germania in agosto
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25 agosto 2026 - 10.15
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Indice IFO in agosto pari a 88,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 86,7 punti (la previsione era 87,2 punti).
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