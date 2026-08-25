Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:32
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Dow Jones 21:32
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Indice IFO Germania in agosto

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Indice IFO Germania in agosto
Germania, Indice IFO in agosto pari a 88,8 punti, in aumento rispetto al precedente 86,7 punti (la previsione era 87,2 punti).
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