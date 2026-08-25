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USA, Indice Fed Richmond in agosto

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USA, Indice Fed Richmond in agosto
USA, Indice Fed Richmond in agosto pari a 4 punti, in calo rispetto al precedente 5 punti (la previsione era 6 punti).
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