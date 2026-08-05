Acquisto per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Vigoroso rialzo per il produttore mondiale di carta ed imballaggi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,07%.





Operatività odierna:

A livello operativo, International Paper è da comprare ai prezzi attuali pari a 42,31 USD con stop loss individuato a quota 44,33 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```