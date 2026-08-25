Quadro rialzista per Paychex

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore delle risorse umane , tra i componenti del Nasdaq 100 , in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 126 USD, con stop loss calcolato a quota 117,1 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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