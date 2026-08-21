Milano 10:35
52.965 +0,57%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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PMI manifatturiero Unione Europea in agosto

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PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
Unione Europea, PMI manifatturiero in agosto pari a 52,8 punti, in aumento rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 51,8 punti).
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