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Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3788. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3866. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3944.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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