Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,08%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 159,005. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 159,324. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 159,643.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)