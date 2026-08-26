Avvera (Credem), solida semestrale 2026 con utile netto +17%

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026, Avvera (Gruppo Credem ) ha registrato un utile netto di 17,9 milioni di euro (+17% a/a). Nel dettaglio, il margine di interesse si attesta a 36,1 milioni, in aumento del 26,6% (+7,6 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le commissioni nette - si legge in una nota - sono pari a 25,4 milioni e crescono dell'1,5% (+0,3 milioni) rispetto all'anno precedente. Come risultato dell'andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il margine di intermediazione, pari a 61,6 milioni di euro, cresce del 14,8% (+8,0 milioni) rispetto all’esercizio precedente.



Il costo del credito si posiziona in maniera favorevole, attestandosi allo 0,67%, con un rapporto NPL del 1,60%. Il cost income ratio, pari al 33%, è in miglioramento grazie al progressivo efficientamento.



Nel corso del 2026, il panorama finanziario italiano sta attraversando una fase di continua mutazione, guidata dalle dinamiche inflattive e dalle rinnovate incertezze globali. Se il primo trimestre aveva già evidenziato una contrazione della domanda di mutui immobiliari pari al -5,7%, fisiologica dopo un 2025 di straordinario vigore, i dati aggiornati a metà anno indicano un mercato dei mutui con volumi inferiori allo stesso periodo del 2025, registrando un -8,5% (di cui Mutui con finalità "Acquisto" +0,9%). Il segmento del credito al consumo fa invece registrare un trend in crescita del +5,5%.



Le erogazioni complessive dei prestiti personali nel semestre hanno registrato volumi per 184,8 milioni. In questo contesto, uno dei pilastri della strategia di Avvera, è rappresentato dagli accordi commerciali con banche partner per la distribuzione dei prestiti personali della società in modalità "white label" e dalla collaborazione con le filiali Credem. L’architettura distributiva si fonda infatti su una multicanalità integrata che vede la sinergia con gli oltre 400 sportelli di Credem Banca, 9 partnership bancarie esterne al Gruppo attive per la distribuzione di prestiti personali in modalità "white label" e 4 accordi strategici per la segnalazione della cessione del quinto attraverso reti bancarie territoriali.



Il canale dedicato ai prestiti finalizzati è stato caratterizzato da un trend di crescita, raggiungendo nel I semestre 2026 i 421,9 milioni di finanziamenti erogati (+9,4% a/a) grazie a 31 agenti in struttura, a cui si aggiungono circa 99 collaboratori, con importanti investimenti nell’evoluzione digitale dei processi di credito. In lieve calo la quota di mercato, del valore delle operazioni del comparto italiano credito al consumo automotive (pari al 7,5%).



Nel primo semestre 2026, l'intermediazione dei mutui si è attestata a 384,5 milioni. Tale risultato è frutto di una strategia di presidio territoriale costante e di una consulenza specialistica che ha permesso di intercettare la domanda più qualificata.



La cessione del quinto (CQS/CQP) ha registrato un montante complessivo in linea con quello dell’anno precedente pari a 239,3 milioni. Con una rete specializzata di 294 tra agenti e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale, la società ha mantenuto la

quota di mercato di inizio anno, pari al 4,1%.



Infine, Splittypay by Avvera, la soluzione proprietaria di Buy Now Pay Later lanciata nel 2025, prosegue il suo percorso di scalabilità: registra nel I semestre 2026 un erogato superiore a 10 milioni e può contare oggi su un ecosistema di oltre 2.159 merchant attivi.



Avvera si riconferma pilastro strategico per l'ampliamento della base dei clienti del Gruppo Credem, avendo generato oltre 46 mila nuovi clienti nel solo primo semestre del 2026.



Massimo Arduini, direttore generale di Avvera, commenta: "In uno scenario macroeconomico che continua a richiedere profonda attenzione e prudenza, Avvera si conferma un punto di riferimento solido per il mercato e un vettore strategico imprescindibile per l'espansione dell'intero Gruppo Credem. La nostra strategia sui prestiti, sia personali che finalizzati, sta dimostrando tutta la sua validità: attraverso un modello distributivo multicanale che integra perfettamente la sinergia con gli sportelli Credem, le partnership bancarie in 'white label' e la nostra rete agenziale specializzata sul territorio, continuiamo a garantire supporto concreto ai progetti dei clienti, agendo come vero e proprio motore finanziario anche per istituti terzi".

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