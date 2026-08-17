Borse europee caute, calano le attese per una stretta Fed
(Teleborsa) - Acquisti cauti, ma diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, i future indicano un avvio positivo per la borsa di Wall Street, più tardi.
A sostenere il sentiment sono i recenti dati economici statunitensi, risultati più deboli delle attese e tali da ridimensionare le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. In particolare, le vendite al dettaglio hanno registrato a luglio la prima flessione in nove mesi, mentre il sentiment dei consumatori è peggiorato più del previsto. Secondo il FedWatch Tool di CME Group, le probabilità di un rialzo dei tassi già il prossimo mese sono scese intorno al 30%, dal 50% di una settimana fa.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,159. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,27%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,97%.
Nello scenario borsistico europeo Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,12%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,11%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,36%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 56.439 punti.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 4,07%.
Buona performance per Fineco, che cresce del 2,53%.
Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno del 2,46%.
Buoni spunti su Ferrari, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -1,81%.
Sostanzialmente debole Nexi, che registra una flessione dell'1,32%.
Si muove sotto la parità Brunello Cucinelli, evidenziando un decremento dello 0,92%.
Contrazione moderata per Inwit, che soffre un calo dello 0,72%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco Desio (+1,73%), Juventus (+1,65%), LU-VE Group (+1,23%) e Technoprobe (+1,02%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.
Sottotono Ferragamo che mostra una limatura dell'1,41%.
Deludente Safilo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
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