Borse europee caute, calano le attese per una stretta Fed

(Teleborsa) - Acquisti cauti, ma diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, i future indicano un avvio positivo per la borsa di Wall Street, più tardi.



A sostenere il sentiment sono i recenti dati economici statunitensi, risultati più deboli delle attese e tali da ridimensionare le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. In particolare, le vendite al dettaglio hanno registrato a luglio la prima flessione in nove mesi, mentre il sentiment dei consumatori è peggiorato più del previsto. Secondo il FedWatch Tool di CME Group, le probabilità di un rialzo dei tassi già il prossimo mese sono scese intorno al 30%, dal 50% di una settimana fa.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,159. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,27%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,97%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per Londra , che mostra una performance pari a +0,12%, e poco mosso Parigi , che mostra un -0,11%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,36%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 56.439 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla STMicroelectronics , con un importante progresso del 4,07%.



Buona performance per Fineco , che cresce del 2,53%.



Sostenuta Prysmian , con un discreto guadagno del 2,46%.



Buoni spunti su Ferrari , che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri , che continua la seduta con -1,81%.



Sostanzialmente debole Nexi , che registra una flessione dell'1,32%.



Si muove sotto la parità Brunello Cucinelli , evidenziando un decremento dello 0,92%.



Contrazione moderata per Inwit , che soffre un calo dello 0,72%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco Desio (+1,73%), Juventus (+1,65%), LU-VE Group (+1,23%) e Technoprobe (+1,02%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pharmanutra , che prosegue le contrattazioni a -1,57%.



Sottotono Ferragamo che mostra una limatura dell'1,41%.



Deludente Safilo , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Condividi

```