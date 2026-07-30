Londra: si concentrano le vendite su Sage
(Teleborsa) - Rosso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che sta segnando un calo del 3,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,02 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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