Londra: si concentrano le vendite su Sage

(Teleborsa) - Rosso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che sta segnando un calo del 3,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,02 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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