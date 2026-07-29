Milano 17:13
51.464 -0,45%
Nasdaq 17:13
27.446 -1,14%
Dow Jones 17:13
51.944 -1,52%
Londra 17:13
10.905 +0,31%
Francoforte 17:13
25.493 +0,11%

Londra: in bella mostra Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in bella mostra Sage
Ottima performance per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che scambia in rialzo del 4,58%.
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