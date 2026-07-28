Londra: brillante l'andamento di Sage
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sage rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Sage è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,24 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,959. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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