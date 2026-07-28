Londra: brillante l'andamento di Sage

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sage rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Sage è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,24 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,959. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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