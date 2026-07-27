Londra: scambi in positivo per Sage

(Teleborsa) - Balza in avanti lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Sage è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,931 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,706. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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