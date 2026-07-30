Rai Way, utile semestrale scende a 44,1 milioni di euro con aumento ammortamenti

(Teleborsa) - Rai Way , operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, ha chiuso i primi sei mesi dell'esercizio 2026 con ricavi per 143,9 milioni di euro, con un aumento del 2,5%, superiore rispetto al contributo dell'indicizzazione all'inflazione previsto dalla maggior parte dei contratti con i clienti, grazie al positivo andamento di entrambi i segmenti di business. L'Adjusted EBITDA, che lo scorso anno aveva tra l'altro beneficiato della vendita di un asset immobiliare, ha registrato un incremento di 0,4 milioni a 96,8 milioni. Escludendo però l'impatto legato al livello di alcune voci non core ed alle tariffe energetiche, l'incremento sottostante dell'Adjusted EBITDA risulta pari a 2,5 milioni. Gli investimenti nei progetti del Piano Industriale hanno comportato un'accelerazione degli ammortamenti, alla base della contrazione dell'utile operativo (64,6 milioni, in calo del 6,3%) e del risultato netto di periodo (44,1 milioni, in decremento del 6,7%).



La generazione di cassa ricorrente ha raggiunto nel semestre circa € 68 milioni, beneficiando anche della consueta stagionalità nelle attività di manutenzione. L'indebitamento netto si è attestato a € 167,9 milioni, nonostante il pagamento di dividendi per € 87,7 milioni.



"I positivi risultati del semestre appena concluso evidenziano una Rai Way dal business solido e in crescita, tanto da permetterci di migliorare le attese di Adjusted Ebitda per l'intero esercizio, pur continuando a investire nel nostro futuro - ha detto l'AD Roberto Cecatto - Visto l'esito delle discussioni sul consolidamento del settore italiano delle infrastrutture broadcasting, annunciato dal nostro principale Azionista lo scorso 1° luglio, la società proseguirà uno sviluppo, organico e non, che punti a posizionare Rai Way tra i leader nelle infrastrutture digitali italiane, consapevole che le ulteriori iniziative incluse nel Piano Industriale – quando realizzate – contribuiranno a far emergere il valore intrinseco della società".

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