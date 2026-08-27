Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,11%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,847. Rischio di eventuale correzione fino al target 185,517. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 186,177.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)