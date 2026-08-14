Leonardo, Deutsche Bank alza il prezzo obiettivo a 72 euro con buy confermato

(Teleborsa) - Buon recupero sui valori precedenti per Leonardo , che passa di mano in progresso di circa l'1%.



Una performance che beneficia anche delle indicazioni positive giunte da Deutsche Bank che ne ha confermato la raccomandazione di acquisto e ne ha alzato il prezzo obiettivo da 70 a 72 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla Holding italiana nei settori dell'aeronautica rispetto all'indice di riferimento.



La tendenza di breve di Leonardo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,32. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,86.

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