Germania, indice GFK: migliora la fiducia dei consumatori per settembre

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di settembre.



L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -26,6 punti, rispetto al -29,4 rivisto di agosto, registrando il valore meno pessimistico da marzo. Gli analisti stimavano un peggioramento fino a -29,6 punti.



Il miglioramento è stato trainato principalmente da aspettative di reddito più solide, che sono balzate di 16,2 punti a 1,7, il livello più alto degli ultimi sei mesi, grazie a un maggiore ottimismo dei consumatori sulle proprie prospettive finanziarie. Anche le aspettative economiche sono migliorate per il quarto mese consecutivo, salendo di 2,4 punti a -3,9, sostenute dalla crescita dell'economia tedesca dello 0,3% nel secondo trimestre, superiore alla stima iniziale dello 0,2%, sebbene rimangano di oltre sei punti inferiori rispetto a un anno prima. Nel frattempo, la propensione all'acquisto è rimasta pressoché invariata a -9,8, mantenendosi intorno ai -10 punti per circa quattro anni e indicando una continua riluttanza verso acquisti importanti. Al contrario, la propensione al risparmio è diminuita di 1,5 punti a 15,5, ma è rimasta a un livello molto elevato. Anche le aspettative sui prezzi sono aumentate, passando da -2,1 a 0,2.

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