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Unione Europea, Fiducia economia in luglio

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Unione Europea, Fiducia economia in luglio
Unione Europea, Fiducia economia in luglio pari a 96,9 punti, in aumento rispetto al precedente 95,4 punti (la previsione era 96 punti).
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