Milano 11:54
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Unione Europea, PIL (YoY) nel secondo trimestre

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Unione Europea, PIL (YoY) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL nel secondo trimestre su base annuale (YoY) +1%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,5%).
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