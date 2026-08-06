Wizz Air: su primo trimestre pesa caro carburante

(Teleborsa) - Il caro carburante pesa anche sui conti di Wizz Air, che nel primo trimestre dell’esercizio 2026 ha registrato una perdita netta di 198,2 milioni di euro, contro l’utile netto di 38,4 dell’anno precedente. Oltre ai costi del carburante, il bilancio trimestrale risente del calo dei ricavi e dell’incremento degli ammortamenti.



A fronte di questo quadro d’esercizio, il fatturato ha toccato 1,51 miliardi di euro (+5,5%) con 21,2 milioni di passeggeri trasportati (+25,1%). Jozsef Váradi, direttore generale di Wizz Air, ha sottolineato che la società vanta oltre 2 miliardi di euro di tesoreria e un indice di liquidità del 37%,

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