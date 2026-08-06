Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,71%)
(Teleborsa) - Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology avvia a quota 181.098,2, con un miglioramento di 3.105,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Technology che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.465, dopo un avvio a 1.474.
Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, frazionale rialzo per Stmicroelectronics, che mette a segno un modesto profit a +1,28%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, vigoroso rialzo per Technoprobe, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,69%.
Risultato positivo per WIIT, che lievita del 3,64%.
Piccolo passo in avanti per Sesa, che porta a casa un timido +0,98%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, rialzo marcato per TXT E-solutions, che archivia la sessione in utile del 2,43% sui valori precedenti.
Apprezzabile rialzo per Esprinet, in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti.
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