Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,71%)

Finanza, Indici settoriali
Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,71%)
(Teleborsa) - Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology avvia a quota 181.098,2, con un miglioramento di 3.105,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Technology che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.465, dopo un avvio a 1.474.

Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, frazionale rialzo per Stmicroelectronics, che mette a segno un modesto profit a +1,28%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, vigoroso rialzo per Technoprobe, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,69%.

Risultato positivo per WIIT, che lievita del 3,64%.

Piccolo passo in avanti per Sesa, che porta a casa un timido +0,98%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, rialzo marcato per TXT E-solutions, che archivia la sessione in utile del 2,43% sui valori precedenti.

Apprezzabile rialzo per Esprinet, in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti.

Condividi
```