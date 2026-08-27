USA, stoccaggi GAS settimanali +15 BCF

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 21 agosto 2026 sono risultati in crescita di 15 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (19 BCF), e alla variazione della settimana precedente (+16 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.184 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.214 BCF) ma in salita del 5,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 3.017 BCF.

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