Appuntamenti macroeconomici del 20 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 20/08/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -680 Mld ¥; preced. -406,9 Mld ¥)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 24,1 punti; preced. 41,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 209K unità)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 15 Mld piedi cubi; preced. 36 Mld piedi cubi)
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