Milano 9:11
52.761 +0,95%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
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Londra 9:11
10.825 +0,30%
26.499 +0,50%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8018. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8058. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8098.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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