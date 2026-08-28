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Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

La giornata del 27 agosto chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,16%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,3884, mentre i supporti sono stimati a 1,3812. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,3956.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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