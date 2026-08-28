Milano 9:14
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile +0,05%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 159,062. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 159,55. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 160,039.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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