Milano 17:29
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Nasdaq 17:30
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Dow Jones 17:31
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Londra 17:30
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Francoforte 17:30
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,77%

Il DAX chiude a 26.569,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,77%
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 26.569,99 punti.
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