Milano 27-ago
52.265 0,00%
Nasdaq 27-ago
29.642 +1,43%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 27-ago
10.793 0,00%
Francoforte 27-ago
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,12%

Hang Seng a 25.684,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,12%
Indice Hang Seng +0,12% a quota 25.684,89 all'apertura pomeridiana.
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