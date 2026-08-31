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Dow Jones 18:20
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Londra 28-ago
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,71%

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Indice Hang Seng -0,71% a quota 25.402,36 all'apertura pomeridiana.
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