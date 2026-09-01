Milano 11:49
51.986 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:49
10.712 -1,04%
Francoforte 11:48
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,07%

Hang Seng a 25.310,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,07%
Indice Hang Seng -1,07% a quota 25.310,88 all'apertura pomeridiana.
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