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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,88%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,88%
Indice Hang Seng -1,88% a quota 25.087,22 all'apertura pomeridiana.
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