Milano 26-ago
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Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Londra 26-ago
10.878 0,00%
Francoforte 26-ago
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,13%

Hang Seng a 25.544,93 punti

In breve, Finanza
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