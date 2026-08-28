Milano
12:40
52.725
+0,88%
Nasdaq
27-ago
29.642
0,00%
Dow Jones
27-ago
53.569
+0,20%
Londra
12:40
10.813
+0,19%
Francoforte
12:40
26.519
+0,58%
Venerdì 28 Agosto 2026, ore 12.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori Unione Europea in agosto
Fiducia consumatori Unione Europea in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 agosto 2026 - 11.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Unione Europea,
Fiducia consumatori in agosto pari a -15,5 punti
, in aumento rispetto al precedente -15,9 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, Fiducia consumatori in agosto
Fiducia consumatori Unione Europea in luglio
Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2026
Unione Europea, Fiducia imprese in agosto
Altre notizie
Fiducia economia Unione Europea in agosto
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 agosto 2026
Eurozona, migliora la fiducia dei consumatori ad agosto
Appuntamenti macroeconomici del 21 agosto 2026
Appuntamenti macroeconomici del 14 agosto 2026
Appuntamenti macroeconomici del 30 luglio 2026
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto