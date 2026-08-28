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Unione Europea, Fiducia imprese in agosto

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Unione Europea, Fiducia imprese in agosto
Unione Europea, Fiducia imprese in agosto pari a -5,3 punti, in aumento rispetto al precedente -6,1 punti (la previsione era -5,2 punti).
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