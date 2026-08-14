Appuntamenti macroeconomici del 14 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 14/08/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 4,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso -2,2 Mld Euro; preced. -7,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 552 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 2,1%)
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