Francia, inflazione attesa in aumento ad agosto
(Teleborsa) - Attesa in aumento l'inflazione in Francia ad agosto. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,7%, rispetto al +0,6% del mese precedente in linea con le attese degli analisti.
Su base annua si stima un aumento del 2,4%, anche in questo caso superiore al +2,1% di luglio.
L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita mensile dello 0,8%, rispetto al +0,6% del mese precedente. Su base annuale si stima un +2,7% contro il +2,4% precedente.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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