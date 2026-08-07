In rosso la Borsa americana in attesa del rapporto sul mercato del lavoro

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,85%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 30 del mese scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si ferma a 7.710 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,39%); consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,02%).



Ha pesato l'aumento del prezzo del petrolio a causa dei timori di interruzioni delle forniture dopo che l'Iran ha pubblicato una bozza di piano restrittivo per lo Stretto di Hormuz. Il paese vieterebbe il transito delle navi statunitensi e israeliane nello Stretto. Secondo la bozza, fino al pagamento di un risarcimento, anche le altre nazioni che hanno arrecato danno all'Iran non sarebbero autorizzate a transitare.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia . Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali (-0,83%), materiali (-0,79%) e telecomunicazioni (-0,73%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+2,87%), Microsoft (+2,58%), Chevron (+1,51%) e Travelers Company (+0,94%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing , che ha archiviato la seduta a -3,33%.



Preda dei venditori Salesforce , con un decremento del 3,22%.



Si concentrano le vendite su Honeywell International , che soffre un calo del 2,97%.



Vendite su Goldman Sachs , che registra un ribasso del 2,62%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Insmed (+33,86%), ARM Holdings (+4,41%), T-Mobile US (+3,76%) e Paypal (+3,18%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin , che ha archiviato la seduta a -19,66%.



Lettera su Datadog , che registra un importante calo del 19,08%.



Scende Axon Enterprise , con un ribasso del 14,30%.



Crolla Western Digital , con una flessione del 13,03%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Venerdì 07/08/2026

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 88K unità; preced. 57K unità)



Mercoledì 12/08/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,48 Mln barili)



Giovedì 13/08/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.

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