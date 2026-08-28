Punta al rialzo la performance dei mercati europei, gli occhi sono tutti per Warsh

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
Focus di giornata l'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh, al simposio di Jackson Hole
, alle 16 ora italiana, con gli investitori alla ricerca di chiarezza sulle prossime mosse della banca centrale americana: ovvero se Washington manterrà un orientamento restrittivo in autunno
per contrastare un’inflazione headline ancora persistente, oppure se il rallentamento del mercato del lavoro consentirà una pausa nella stretta monetaria. I futures sui Fed funds
indicano una probabilità di circa il 35% di un rialzo dei tassi
nella riunione del 16 settembre, mentre un aumento entro dicembre è ormai completamente scontato dai mercati.
Intanto, nel Vecchio Continente sotto i riflettori la Francia
che, secondo il Financial Times, starebbe sostituendo
l'Italia
come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito
europeo. E ciò in un momento critico per Parigi che si avvia a difficili negoziati sul bilancio e alle presidenziali. Dagli ultimi dati macro del paese d'oltralpe, emerge che il PIL
è rimasto invariato nel II trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, quando era sceso dello 0,2%, e facendo peggiore delle previsioni degli analisti che si attendevano un progresso dello 0,2%. Inferiore alle attese anche il dato tendenziale, che cresce dello 0,5% (+0,7% il dato previsto) rispetto al +0,9% del I trimestre. Non solo. Ad agosto l'inflazione
è in aumento al 2,7% rispetto al 2,4% di luglio. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,7%, in linea con le aspettative, rispetto al mese precedente dopo il +0,6% di luglio.
Guardando all'Italia, a tenere banco gli istituti coinvolti nel risiko bancario con Generali
che, in relazione all'OPS lanciata da MPS
su Banca Generali
, al termine del CdA del 27 agosto, ha confermato
la propria disponibilità a valutare la proposta del Monte Paschi
, "che prospetta una più ampia collaborazione industriale volta a sviluppare nuove opportunità di crescita in aree di business strategicamente rilevanti per entrambe le società".
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,165. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.599,6 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 83,23 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%. Nello scenario borsistico europeo
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,53%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,30%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,88%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,95% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,44%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Mediobanca
(+1,83%), Unipol
(+1,78%), Tenaris
(+1,65%) e Moncler
(+1,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -0,64%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ferragamo
(+2,16%), D'Amico
(+2,06%), Brembo
(+1,25%) e Webuild
(+1,17%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS
, che continua la seduta con -2,75%.
Piccola perdita per CIR
, che scambia con un -0,7%.
Tentenna NewPrinces
, che cede lo 0,63%.
Sostanzialmente debole Pharmanutra
, che registra una flessione dello 0,61%.