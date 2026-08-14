Bene Francoforte, cauti gli altri listini europei: focus su dati macro

(Teleborsa) - Seduta tonica per il DAX, che scambia con un frazionale rialzo. Restano sui livelli della vigilia invece la piazza di Milano e gli altri listini europei principali.



Dax guidato da SAP e Rheinmetall , con il settore della difesa che registra buone performance anche a Piazza Affari con Leonardo e Fincantieri .



Sul fronte macroeconomico, torna a crescere il PIL di Eurolandia nel 2° trimestre 2026, confermando la stima preliminare flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Il PIL dell'Eurozona è ancora visto in salita dello 0,4% su base trimestrale dopo essere rimasto stabile del trimestre precedente (rivisto da -0,2%). Su base annuale è stata confermata la stima per una variazione positiva dell'1%, sopra il +0,5% riportato nel trimestre precedente (rivisto da +0,3%).



Inoltre, a giugno il saldo commerciale della Zona Euro ha registrato un surplus di 8,6 miliardi di euro, dopo un deficit di 9,0 miliardi a maggio 2026 (rivisto da -7,8 miliardi), e a fronte di un disavanzo stimato dagli analisti pari a 2,2 miliardi.



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,155. Nessuna variazione significativa per l' oro , che scambia sui valori della vigilia a 4.354,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,08%, a 82,13 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,92%.



Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte , che cresce dello 0,73%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,07%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a +0,08%.



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 53.727 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 56.388 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,56%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,79%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Amplifon , con un discreto guadagno del 2,28%.



Buoni spunti su Fincantieri , che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.



Piccolo passo in avanti per Ferrari , che mostra un progresso dell'1,42%.



Composta Stellantis , che cresce di un modesto +1,19%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel , che prosegue le contrattazioni a -1,34%.



Fiacca Terna , che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.



Discesa modesta per Tenaris , che cede un piccolo -0,85%.



Pensosa Italgas , con un calo frazionale dello 0,78%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Reply (+2,88%), GVS (+2,87%), WIIT (+2,84%) e Ferretti (+2,03%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Pharmanutra , che continua la seduta con -1,90%.



Tentenna NewPrinces , con un modesto ribasso dell'1,49%.



Giornata fiacca per Danieli , che segna un calo dell'1,29%.



Piccola perdita per Safilo , che scambia con un -1,28%.

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