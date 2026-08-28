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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
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28 agosto 2026 - 16.40
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Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 51,7 punti
, in calo rispetto al precedente 55,2 punti (la previsione era 51 punti).
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