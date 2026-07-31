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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio pari a 55,2 punti, in aumento rispetto al precedente 49,5 punti (la previsione era 54,4 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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