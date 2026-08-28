USA, Fiducia consumatori Università Michigan di agosto rivista al rialzo a 51,7 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di agosto 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,7 punti dai 51 della lettura preliminare e rispetto ai 55,2 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 51,5 punti dai 50,6 della stima preliminare e rispetto ai 55,4 di luglio. Sostanzialmente confermata quella sulla condizione attuale, pari a 51,9 punti dal preliminare di 51,8 punti ma inferiore ai 54,8 del mese precedente.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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