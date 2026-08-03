AATech: eseguita la prima tranche dell’aumento di capitale riservato ai soci di Termo

(Teleborsa) - AATech Società Benefit comunica l'avvenuta esecuzione della prima tranche dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2026 in attuazione degli accordi relativi a Termo S.r.l., nonché l'avvenuto deposito dell'attestazione di variazione del capitale sociale.



Esecuzione della prima tranche dell'aumento di capitale

In particolare, sono state sottoscritte complessivamente n. 342.813 nuove azioni ordinarie AATech, prive di valore nominale espresso, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,9315 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 319.329,60, nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai soggetti che hanno esercitato i diritti di vendita relativi a Termo S.r.l..

In data 21 luglio 2026, la Società ha comunicato la conclusione del Terzo Periodo di Esercizio dei "Warrant AATech SB 2023-2028", con la conseguente emissione di n. 600 nuove azioni ordinarie AATech a fronte dell'esercizio di n. 3.000 warrant.



Nuovo capitale sociale

Per effetto delle operazioni sopra descritte, il capitale sociale di AATech, interamente sottoscritto e versato, risulta pari a Euro 5.908.231,50, suddiviso in n. 11.816.463 azioni, prive di valore nominale espresso.

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