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Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,14%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8007. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8021. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8002.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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