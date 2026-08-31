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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato 0%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 185,629. Primo supporto visto a 185,342. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 185,245.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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