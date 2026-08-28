Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Rialzo marcato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in utile dell'1,31% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 33.252,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 32.336,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34.168,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)