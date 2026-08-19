Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3927. Supporto stimato a 1,3867. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3987.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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