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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,02%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.940,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,02%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dell'1,02%, dopo aver esordito a 3.940,04.
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