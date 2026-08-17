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Borsa chiusa a Seul
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17 agosto 2026 - 07.30
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(Teleborsa) - Oggi, 17 agosto, a Seul le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno della liberazione.
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