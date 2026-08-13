Gens Aurea, greenshoe esercitata parzialmente

(Teleborsa) - Gens Aurea rende noto che oggi BNP PARIBAS, in qualità di soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito dell'IPO, ha comunicato l'esercizio parziale della "greenshoe" concessa da Mattina Holding per 276.818 azioni ordinarie rispetto alle massimo 1.010.000 azioni ordinarie oggetto di tale opzione.



Pertanto, ciò comporterà la restituzione a Mattina Holding di 733.182 azioni ordinarie oggetto di prestito ai sensi dell'over-allotment.



Il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie oggetto della greenshoe è di 10 euro per azione ordinaria, corrispondente al prezzo d'offerta stabilito nell'ambito dell'offerta, per un controvalore complessivo di 2.768.180 euro. Il pagamento delle azioni oggetto dell'opzione e la suddetta restituzione è previsto per il 18 agosto prossimo.



A seguito dell'esercizio della greenshoe, l'offerta ha riguardato complessivamente 10.376.818 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di 103.768.180 euro.

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